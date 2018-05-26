Збірна України з волейболу у важкому матчі перемогла Нідерланди на виїзді

У матчі 3 туру Золотої Євроліги збірна України на виїзді зустрічалася зі збірної Нідерландів. Продемонструвавши характер, українці зуміли виграти важливий матч.

Розпочала матч збірна України не надто вдало, програвши суперникам 10 очок у першому сеті – 25:15. Натомість українці виграли другу партію – 20:25.

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У третьому сеті знову перевага була на стороні голландців – 25:20. Здавалося, що господарі майданчика візьмуть і четвертий сет. Однак у напруженій боротьбі «синьо-жовті» зуміли зрівняти рахунок у матчі, забравши сет 24:26.

З різницею в ті ж два очки перемогли українці і в п’ятому сеті, оформивши перемогу у матчі.

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Відтак українці набирають два очки і з п’ятьма балами в активі залишаються на другому місці. Тепер на команди очікує гра в Івано-Франківську 30 травня.

Лідирує ж у групі збірна Туреччини. З нею українці зіграють вдома 6 червня. До цього 3 червня гра зі збірною Словенії на виїзді.

Нідерланди – Україна 2:3 (25:15, 20:25, 25:20, 24:26, 13:15)