Збірна України здобула весь комплект нагород в останній день чемпіонату світу з веслування

У Болгарії завершився чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед молоді (U-23) і юніорів. У всякому разі в тій частині, де брали участь українські спортсмени.

У байдарках-четвірках (U-23) Дмитро Даниленко / Дмитро Костишев / Олег Кухарик / Денис Лахман були другими в півфіналі і стали третіми в фіналі. Це друга бронзова нагорода України на цьому чемпіонаті світу, пише Prosport.

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Також проявила себе юніорська каное-четвірка Дмитро Озимок / Олександр Яцюк / Павло Семенюк / Ілля Шаргородський. Третє місце в півфіналі вони обміняли на срібло у фіналі. На жаль, пів-секунди вони програли російському екіпажу, але все одно ця медаль виявилася найвищим досягненням українців.

Головний удар було завдано українцями в змаганнях байдарок-одиночок (U-23), куди Олег Кухарик пробився з першим часом в попередньому запливі і з першим же результатом фінішував у фіналі. Причому на половині дистанції він йшов тільки четвертим, а в підсумку привіз срібному призеру майже цілу секунду.

Таким чином, збірній України на цих змаганнях вдалося 4 рази піднятися на п'єдестал пошани.

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