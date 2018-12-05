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      Збірна України зіграла внічию з найсильнішою командою Європи

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      Збірна України зіграла внічию з Португалією
      Збірна України зіграла внічию з Португалією / АФУ

      Збірна України з футзалу внічию провела перший товариський матч проти збірної Португалії.

      Португалія – Україна 2:2
      Голи: Кардінал, 5 – Грицина, 24 (авт.), Сорокін, 36, Микитюк, 38

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      Поступаючись протягом зустрічі з результатом 0:2, підопічні Олександра Косенка зуміли наздогнати суперника на останніх хвилинах та завершили поєдинок проти команди Жоржа Браза з нічийним результатом, повідомляє Асоціація футзалу України.

      Початок зустрічі видався не надто вдалим для нашої команди. Вже на 5-й хвилині м'ячем у складі господарів відзначився Фернандо Кардінал. Зрештою, протягом першої половини поєдинку це взяття воріт так і залишилося єдиним.

      Втім, невдало розпочали "жовто-сині" і другий тайм. Автоголом відзначився Микола Грицина. Найцікавішою та найприємнішою для українців у матчі стала остання п'ятихвилинка. На 36-ій хвилині Дмитро Сорокін відквитав один м'яч для нашої команди.

      За 60 секунд після цього Олександр Косенко взяв хвилинну перерву і це дало свої плоди. Українці пішли в атаку з п'ятим польовим і на 38-ій хвилині взяття воріт на свій рахунок записав Микола Микитюк, відзначившись дебютним голом у футболці національної команди.

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      Після цього українці продовжили грати за тією ж схемою, але вийти вперед не зуміли. За 45 секунд до завершення після тайм-ауту від Жоржа Браза суперники обмінялися ролями і у штучній більшості заключні секунди проводили португальці. Втім, рахунок на табло не змінився. Тож, 2:2 – перше протистояння між збірними завершилося нічийним результатом.

      Нагадаємо, наступна очна зустріч між командами відбудеться вже у середу, 5 грудня. Початок – о 21:00 за Києвом

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Збірна України з футболу Футбол Футзал
      Джерело: 24 Канал
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