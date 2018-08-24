Збірна України зупинилася за крок від медалей літнього чемпіонату світу з біатлону

У чеському місті Нове Место стартував літній чемпіонат світу з біатлону. 24 серпня проходили змагання в змішаних естафетах. Виступали юніори та дорослі спортсмени.

За дорослу команду виступали Віта Семеренко, Валя Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний, які лише на 0,1 секунди відстали від бронзовмх призерів – поляків. Перемогли росіяни, другою була команда Чехії.

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У юніорів Україну представляли Анна Кривонос, Валерія Дмитренко, Олександр Пономаренко і Богдан Цимбал. Українці витратили 16 додаткових патронів, але обійшлися без штрафних кіл. Кривонос вивела Україну також на четверту позицію.

Літній чемпіонат світу з біатлону триватиме до 26 серпня. В програмі другого змагального дня будуть жіночі і чоловічі спринти, як серед юніорів, так і серед дорослих.

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