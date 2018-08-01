Збірну України з біатлону поповнять три російські спортсменки

Склад жіночої збірної України з біатлону незабаром поповниться трьома росіянками.

Росіянки Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко незабаром отримають громадянство України і виступатимуть за юнацьку збірну з біатлону, пише biathlon.com.ua.

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Біатлоністки вже брали участь в чемпіонаті України з літнього біатлону, що проходить в Тисовці.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що спочатку вони повинні були стати білоруськими спортсменками, проте в сусідній країні у них не склалося. Він також розповів, що з ними перебирається і тренер Ілля Лопухов.

"Ці три дівчинки були запрошені білоруської федерацією. Вони звільнилися в Москві, пройшли збори з білоруською командою, але щось там не вийшло, і вони подзвонили мені. Батьки у них українці, документи щодо отримання громадянства оформляються", - сказав Бринзак.

Зазначається, що всім біатлоністкам від 18-ти до 20 років

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