Збитий літак окупантів над Миколаївщиною: з'явилось відео допиту льотчиків
Джерело:пресслужба Держприкордонслужби
Українці продовжують давати відсіч окупанту. На Миколаївщині прикордонники з військовослужбовцями затримали 2 ворожих льотчиків, яких допитали.
Відповідне відео вже виклала Держприкордонслужба. Окупантів поставили на коліна та змусили зізнатись про вчинені злочини.
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Окупанти прибули з Криму
Після того, як українці збили літак загарбників екіпаж вдало катапультував. Українським воїнам вдалось затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача. Також знешкодили і штурмана цього борта.
Росіяни прибули з окупованого Криму. Їхнє місце дислокації було у місті Саки. Командир авіаланки проживав на півострові. Як розповіли окупанти, їхнім завданням була розвідка.
За їхніми словами, починаючи з масштабного вторгнення Росії вони здійснювали вильоти над морем. Мовиться про 3 – 4 рази.
Допит полонених окупантів: дивіться відео
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