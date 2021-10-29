Збитки армії на сотні мільйонів: ексзаступнику Тарана повідомили про підозру

У ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони Андрія Тарана та екскерівнику одного із департаментів Міноборони України. Мовиться про те, що під час закупівлі продуктів для армії завдали масштабних збитків.

За даними ДБР, їхня сума сягає сотень мільйонів гривень. Санкція статті, за якою повідомили про підозру, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Зауважте У "Слузі народу" підтвердили ймовірне призначення Резнікова на посаду міністра оборони

Деталі справи

Упродовж грудня 2020 – січня 2021 років очільник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних Сил України на 2021 рік.

Водночас згодом керівник незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками. Це відбулося за вказівкою заступника міністра оборони.

Відповідно до нових угод, транспортування продуктів та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ вже не були зобов'язанням постачальників.

Такі дії призвели до того, що ЗСУ мали самостійно транспортувати продовольство. До цього вони залучили особовий склад та техніку. Також довелося витрачати додаткові бюджетні гроші.

Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, зокрема, щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності,

– наголосили у ДБР.

Таран може втратити посаду