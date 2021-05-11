Збитки для України – значні, – Венедіктова про бізнес Медведчука в окупованому Криму

Віктору Медведчуку оголосили підозру у замаху на розграбування національних ресурсів. Мовиться про родовище "Глибока" в Криму, яке політик продовжував розробляти, співпрацюючи з окупантами. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, для України збитки – значні.

Точний розмір збитків може встановити лише експертиза, зауважила Венедіктова. Проте за попередніми прогнозами, суми будуть дуже великі.

До теми Медведчук фактично передав окупантам українське родовище та вів розмови з керівництвом Росії

Експертизу поки не проводили

Експертизу ми ще не робили з цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо,

– зазначила Венедіктова.

Голова СБУ Іван Баканов додав, що може мовитись про мільярди гривень, адже компанія "Нові проєкти", яка підпорядковувалась Медведчуку, претендувала на 2% копалин всього Чорноморського шлейфу.

Під час брифінгу оприлюднили аудіозаписи розмови Медведчука з Дмитром Козаком

Венедіктова повідомила, що ТзОВ "Нові проєкти" з 2012 року отримало дозволи на розробку прикерченського родовища "Глибока". Після того, як Крим окупували, з березня 2015 року документи фактично передали російській стороні. На аудіозаписах Медведчук розповідає, що намагається перереєструвати підприємство за російським законодавством.

Актуально Медведчук легітимізував окупацію Криму, – Баканов