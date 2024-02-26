Гарячково шукають заміну: Гуменюк розповіла, як на росіян вплинула втрата ще одного А-50

Російський "літакопад" успішно продовжується. Повітряні сили з допомогою ГУР знищили найдорожчий російський літак А-50, ціна якого – близько 330 мільйонів доларів. Це вже другий випадок ураження літака А-50.

Росіянам стало набагато складніше, адже розвідувальну інформацію доводиться збирати тактичній авіації та безпілотникам. Детальніше про інші наслідки втрати літака 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня.

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"Ворог не впевнений у своїх діях"

Варто розуміти, що це не просто нова позиція у статистиці Повітряних сил. Збиття А-50 – надзвичайно болюча втрата, адже літак був "очима росіян". Таке ураження не мине для окупантів безслідно.

У них залишилися літаки цього класу. Питання лише в особовому складі та в укомплектованості цих літаків для того, щоб знову підняти їх на відповідний рівень повітряного розвідувального пункту. Зараз ми спостерігаємо надзвичайну активізацію ворожих БпЛА як елемент компенсації відсутності потужного збору інформації, який забезпечував А-50,

– зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що за останні тижні від влучної роботи ППО потерпала також тактично ворожа авіація. Зараз ці літаки перепрофілювали, тому вони переважно займаються збором інформації, однак не наближаючись на ту відстань, яка для них є загрозливою.

"Ситуація у повітрі зараз чимось нагадує ситуацію на воді: коли ми відтіснили з Чорного моря корабельне угруповання ворога на умовно безпечну відстань, але продовжуємо вишукувати способи загрози для них. Так само в повітрі – вони тримаються на певній відстані, але з усіх наявних ресурсів намагаються тиснути", – розповіла Гуменюк.

Зокрема, росіяни відновили активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря, розвідуючи інформацію про майбутні цілі для ураження. Водночас Гуменюк пояснила, що затягнеться пауза між масованими ракетними атаками.

"Вже немає тієї координації, яка була налагоджена, її порушило втручання Сил оборони України. Тому зараз бачимо невпевненість у ворога в його майбутніх діях. Але це тимчасове явище, зараз вони переорієнтуються і знову почнуть підтягувати ресурс", – підсумувала Гуменюк.

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