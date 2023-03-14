Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії

Росіяни 14 березня пошкодили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У Білому домі та НАТО вже прокоментували цей інцидент. Все, що відомо про збиття американського дрона росіянами, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Російський Су-27 пошкодив пропелер американського дрона

У небі над Чорним морем 14 березня зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранив російський винищувач Су-27, після чого він впав у море на захід від тимчасово окупованого Криму.

Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Кілька разів перед зіткненням 2 російські літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо.

"Приблизно о 7-й ранку один із російських літаків Су-27 врізався у гвинт MQ-9, через що силам США довелося потопити MQ-9 у міжнародних водах", – мовиться у повідомленні.

Американські військові зауважили, що цей інцидент демонструє "некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм російської сторони".

Наш літак MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9. Насправді ця небезпечна та непрофесійна дія росіян ледь не призвела до краху обох літаків,

– сказав генерал ВПС США Джеймс Хекер.

У військово-повітряних силах США уточнили, що винищувач Су-27 врізався у гвинт безпілотника, внаслідок чого дрон розбився. За словами Хекера, літаки США та союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі. Росіян закликали поводитися "професійно і безпечно".

Що відомо про MQ-9 Reaper Це дистанційно керований безпілотник, який використовують для спостереження, розвідки чи атак. Попри те, що такий дрон можна оснастити ракетами, безпілотник, що впав, був виключно розвідувальним. MQ-9 Reaper часто з'являвся у Чорному морі або біля кордонів з Україною, щоб слідкувати за ситуацією на Східному фланзі НАТО.

Реакція Білого дому та НАТО

Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що про цей інцидент вже проінформували президента США Джозефа Байдена. За його словами, хоча були й інші подібні перехоплення, цей випадок заслуговує на увагу, адже він був "небезпечним і непрофесійним" та призвів до падіння американського безпілотника.

Тож вона (подія – 24 Канал) – унікальна в цьому відношенні,

– зазначив прессекретар Білого дому.

Кірбі додав, що Державний департамент США повідомить російським чиновникам про свою стурбованість цією ситуацією.

Вищий військовий командувач Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі поінформував усі 30 країн-членів НАТО про збиття безпілотника MQ-9 Reaper над міжнародними водами. Американські військові засудили цей інцидент як "нерозважливий".

Росіяни, як завжди, вигадують казки

У зв'язку зі збиттям дрона, США викликали в Держдепартамент російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова.

У Росії одразу ж почали брехати та виправдовуватися. Мовляв, дрон "летів в напрямку російського кордону".

У міноборони країни-терористки заявили, що політ американського безпілотника нібито відбувався з вимкненими транспондерами та порушенням меж району режиму використання повітряного простору.

"Унаслідок різкого маневрування безпілотник США перейшов у некерований політ із втратою висоти й зіткнувся з водною поверхнею", – заявили у відомстві.

Окупанти також наполягають на тому, що їхні винищувачі не застосовували бортового озброєння проти MQ-9 Reaper, не вступали з ним у контакт та "щасливо повернулися на аеродром". Зважаючи на "правдивість" заяв міноборони Росії, можна констатувати, що в небі над Чорним морем, найімовірніше, все трапилося точно навпаки.

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Внаслідок зіткнення з дроном російський літак міг пошкодитися

За інформацією Sky News, прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, перехоплення дронів не є рідкістю, проте "такий тип поведінки є прикрим і небезпечним". Він описує дії російських пілотів як "небезпечні та непрофесійні"

Я думаю, що дії говорять самі за себе,

– зауважив прессекретар.

Райдер додав, що російський Су-27, який зачепив пропелер безпілотника, швидше за все, пошкодився. Оператори дрона були змушені розбити його після зіткнення, оскільки пошкодження пропелера MQ-9 зробило його некерованим.

На запитання, чи пролітав безпілотник поблизу України, він відповів, що дрон був "далеко від будь-якої території" нашої держави. Водночас Райдер відмовився коментувати операції з повернення MQ-9 Reaper. За словами представника Пентагону, 2 Су-27 летіли разом з безпілотником близько 40 хвилин.