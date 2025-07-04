Складна ціль: авіаексперт припустив, чому вдень перед обстрілом не збили розвідувальний БпЛА

3 липня над Києвом пролітав розвідувальний російський безпілотник. Збивати такі цілі складно.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що була різна інформація щодо цієї ситуації. Повідомляли, що могло бути 2 розвідувальних дрони. Однак їх не вдалося збити.

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Чому важко збивати такі безпілотники

Як наголосив Криволап, повідомляли, що для збиття безпілотника застосовували тактичну авіацію. Однак знищувати дрони за допомогою літаків насправді досить складно. Для цього винищувач мусить рухатися на вкрай невеликій швидкості. Можливо, навіть до 300 кілометрів на годину. А це вже небезпечно.

Свого часу в Одесі пробували збивати такі безпілотники за допомогою легкомоторної авіації. Були навіть відео, як це робили на літаках Як-52.

Пілоти, які літають, говорили – якщо ти дивишся на "Орлан" знизу, то його не бачиш. Зверху на фоні землі його добре видно. А збити "Орлан" за допомогою літака легкомоторної авіації не так складно,

– зазначив Криволап.

Додамо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що росіяни нарощують застосування "Шахедів". Не варто відкидати варіант, що колись там можуть спробувати запустити і 1000 безпілотників за добу.