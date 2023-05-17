Тактична зброя перетворилася на гарбуз, – Шейтельман про наслідки збиття "Кинджала" для Росії

Україна почала збивати російські "Кинджали". Раніше росіяни створювали цілі легенди про могутність "незбиваємой" ракети. Однак Повітряні сили ЗСУ змогли розвіяти ці міфи.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він заявив, що за один день українці перетворили тактичну ядерну зброю Росії на гарбуз.

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Росія нічого не може

Росіяни все наполегливо заперечують, адже розуміють, що це кінець. Їх більше ніхто не боїться й не вірить у їхню "потужність".

За словами політтехнолога, весь час Захід боявся ескалації, бо у такому разі "Росія зробить щось страшне". Проте раптом з’ясовується, що Росія нічого не може зробити.

Ракети не працюють проти західних технологій і українських бійців. Крім того, виявилось, що російські технології суттєво відстають від західних.

Якщо Росія в усьому відстала, то чому це раптом у зброї вона успішна? Так не буває. Якщо країна відстала, значить вона відстала в усьому, а не тільки у чомусь одному,

– зазначив Шейтельман.

Раніше Росія і США не проводили спільних військових навчань і перевірити те, що Patriot зможе збити "Кинджал" ніхто не міг. Росія безпідставно стверджувала, що "Кинджал" неможливо збити.

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Тактична зброя перетворилася на гарбуз

"Виникає питання. Чим доставляється тактична ядерна зброя, якою погрожує Росія? Вона доставляється "Кинджалами" та "Іскандерами", яких українці навчилися збити", – сказав політтехнолог.

Росія не може доставити тактичну ядерну зброю ні в один об’єкт, який захищений ЗРК Patriot. Ядерні бомби не вибухають, якщо їх збивають, тобто у такому разі ядерний вибух не відбудеться.

Виходить, що тактична зброя Росії в один день перетворилась на гарбуз. У цьому біда Росії,

– підсумував Шейтельман.

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