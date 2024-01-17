Втрати серйозні: які наслідки для російської оборонки після збиття літаків

Ввечері 14 січня українські воїни завдали Росії суттєвих втрат – знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та серйозно пошкодили Іл-22. Збитки окупантів вже оцінюють у сотні мільйонів доларів, щобільше це позначиться на їхній можливості вести бойові дії.

Ціна бортів має для росіян другорядне значення та не є основною проблемою. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що головна складність для окупантів полягає в тому, щоб зібрати такий літак.

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Серйозний удар по російській оборонці

Всередині А-50 була дуже важлива апаратура. Людей, які вміють з нею працювати, у Росії є дуже мало. Знову створити літак такого рівня буде важко, адже передачу окупантам технологій, елементної бази для виробництва – відстежують.

Це серйозна втрата у технічному сенсі. Борт А-50 – це 15 – 20% їхнього бойового потенціалу у галузі літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Також виведений з ладу, а, можливо, повністю втрачений Іл-22 – це командний пункт, який літає. Неможливо відновити втрачений потенціал у швидкі терміни,

– підкреслив Роман Світан.

У Росії ще залишилося декілька бортів обох літаків. Тепер окупанти розподілятимуть напрямки їхньої роботи. Ще більша проблема з екіпажем, який був навчений, професійний та міг працювати на такій апаратурі. Швидко знайти нових людей не вдасться.

Тож російська оборонна галузь зазнала серйозного удару.

Хто міг перебувати на літаку

Щодо інформації, що на борту перебували високопосадовці, то, за словами Світана, це майже однозначно. Адже з літака ведеться безпосереднє управління боєм, а також робота з локатором щодо прийняття рішень про маршрут запуску ракет. Тому там могли бути генерали, які відповідали за подальшу роботу ракетних систем, маршрути "Шахедів".

Тому не варто відкидати, що на борту було вище командування. Втім навряд чи знищення літаків призведе до кадрових змін у російському міноборони.

Це не проблема військової верхівки, генштабу чи міноборони. Проблеми такого рівня – це недопрацювання середньої ланки. Саме там можуть бути відставки,

– припустив льотчик-інструктор.

Як це вплине на ракетні обстріли України

Літак А-50 використовували для коректування маршрутів ракет, але навряд чи це позначиться на здатності росіян завдавати ракетних ударів по Україні. Якщо таке завдання буде, то окупанти можуть виконати його без корегування з літака. Це може збільшити кількість втрат, але росіяни до такого готові.

Етапи планування не зовсім залежать від наявності загальної інформації, яка надходила від А-50. Треба прорахувати. У них тепер атаки йдуть з інтервалом 5 – 7 днів. Загалом це така сама картина, яка була у 2023 році,

– зауважив Світан.

Він додав, що від А-50 залежала "якість" використання цих ракет, але не самі атаки, як такі.

Знищення російських літаків: контекст