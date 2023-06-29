Україна подає до суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН. Причина – збиття Boeing 737 у січні 2020 року.

Раніше стало відомо, що МАУ подала позов проти Ірану через збиття пасажирського Boeing 737. Також відповідачем є Корпус вартових ісламської революції.

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Що відомо про позов до суду ООН

До Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 входять Канада, Україна, Сполучене Королівство та Швеція.

У МЗС України наголосили, що станом на 29 червня 2023 року Іран та Координаційна група не дійшли згоди. Мовиться про питання організації арбітражу відповідно до статті 14. Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН,

– мовиться у повідомленні.