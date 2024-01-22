На бортах були молоді офіцери й полковник, – Ігнат про екіпаж збитих літаків А-50 та Іл-22

Українські військові 14 січня збили російський літак А-50 та підбили Іл-22 над Азовським морем. Наразі у мережі вже можна побачити інформацію стосовно ймовірного екіпажу цих двох російських повітряних суден.

Зрештою можна пересвідчитися, що на борту Іл-22 та А-50 був полковник, а також молоді офіцери. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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У Повітряних силах висловилися щодо екіпажу А-50 та Іл-22

Ігнат наголосив, що вже зустрічав у російських пабліках дописи із рубрики "вечного полета, братья" та некрологи, які вже почали з'являтися потихеньку.

Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери,

– сказав полковник.

Водночас речник підкреслив, що здивувався, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків. Адже будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вишу, в якому навчають п'ять років.

"Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум майже два роки, на жаль, у бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені", – розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що літаків у росіян стало менше, як і екіпажу. За його словами, від цього українській стороні, безумовно, стало краще, адже спроможності ворога дещо зменшилися.

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