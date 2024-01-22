На бортах були молоді офіцери й полковник, – Ігнат про екіпаж збитих літаків А-50 та Іл-22
Українські військові 14 січня збили російський літак А-50 та підбили Іл-22 над Азовським морем. Наразі у мережі вже можна побачити інформацію стосовно ймовірного екіпажу цих двох російських повітряних суден.
Зрештою можна пересвідчитися, що на борту Іл-22 та А-50 був полковник, а також молоді офіцери. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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У Повітряних силах висловилися щодо екіпажу А-50 та Іл-22
Ігнат наголосив, що вже зустрічав у російських пабліках дописи із рубрики "вечного полета, братья" та некрологи, які вже почали з'являтися потихеньку.
Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери,
– сказав полковник.
Водночас речник підкреслив, що здивувався, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків. Адже будь-яка втрата, навіть якщо це молодий офіцер, то це випускник військового вишу, в якому навчають п'ять років.
"Плюс ще кілька років він практикується вже безпосередньо у військах, ну і плюс має бойовий досвід вже як мінімум майже два роки, на жаль, у бойових діях. Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені", – розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил зауважив, що літаків у росіян стало менше, як і екіпажу. За його словами, від цього українській стороні, безумовно, стало краще, адже спроможності ворога дещо зменшилися.
Україна збила 2 російських повітряних судна
- Ввечері 14 січня українські військові збили над Азовським морем літак А-50. Зрештою цю інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- Крім того, нашим захисникам вдалося підбити літак Іл-22, який після ураження приземлився в Анапі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, проаналізувавши кадри збитого повітряного судна, сказав, що цей літак більше у небо не здійметься.
- Варто зазначити, що втрата А-50 для росіян стала найдорожчою після потоплення крейсера "Москва" у Чорному морі. Усе, що відомо про збиття двох повітряних суден окупантів, – читайте у матеріалі.