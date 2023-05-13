Мали бомбити Україну: що відомо про літаки та вертольоти, які впали на Брянщині

Для російської авіації 13 травня видався скорботним днем. А все тому, що у Брянський області за загадкових обставин масово почали падали літаки та вертольоти.

Все що відомо про колосальні втрати у російській авіації за 13 травня, вартість літаків та наслідки цієї події для України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Літакопад" у Росії: що відомо

Вдень 13 травня у місті Клинці Брянської області Росії військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Очевидці стверджують, що перед цим нібито бачили ракету, яка збила вертоліт. Пізніше стало відомо, що "жорстку посадку" здійснив також винищувач Су-34 та Су-35.

У результаті, у Брянській області аварії зазнали чотири повітряні судна російської окупаційної армії – два вертольоти Мі-8 та бомбардувальники Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу не вижив. Уламки винищувача Су-35 виявили у селі Шкрябіне Стародубського району Брянської області.

До речі, російські пропагандисти опублікували фотографії надзвичайних пригод, на яких видно, що справді йдеться про різні місця. На одному знімку видно, що дим піднімається у густозаселеному районі, там є багатоповерхові будинки та церква. Інше місце вибуху – у приватному секторі.

Мі-8 впав на приватний сектор: дивіться відео

У Брянській області впав вертоліт: дивіться відео

Падіння Мі-8: дивіться відео

Де розташований Брянськ на карті

Брянськ розташований у Росії на південний захід від Москви, на кордоні з Україною та Білоруссю. Саме з Брянської області окупанти часто обстрілюють територію нашої країни. Безкарно завдають ударів по українських містам, селам, мостам, іншим цивільним об'єктам на Півночі України.

Брянська область, де збили російську авіацію: карта

Ці літаки мали бомбити Україну

Відомо, що 4 російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні, зокрема на території Чернігівської області.

Вартість авіасуден, які втратила Росія

Як розповів головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, судячи з оприлюдненого відео усі цілі йшли на значній висоті, і були раптово знищені зенітними ракетами великої дальності, не встигнувши здійснити протиракетний маневр.

Вартість найсучаснішого російського серійного Су-35С за експортним контрактом з Китаєм складає 104 мільйони доларів за один літак, тобто за наявними експортними цінами у бою знищено російську бойову техніку на суму приблизно 200 мільйонів доларів.

Додамо, що гелікоптери Мі-8 коштують від 6 мільйонів доларів. Однак фінансові втрати навіть неможливо порівняти з грандіозним деморалізуючим ефектом для Росії.

Також знищені пілоти, підготовка яких не тільки дорого коштує, але й вимагає багатьох років. РосЗМІ пишуть, що внаслідок падіння двох гелікоптерів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 у Брянській області жоден з членів екіпажу вижити не зміг. Попередньо,

У Клинцях впав російський Мі-8: дивіться відео

Останній раз такі втрати в одному бою російська авіація зазнала 30 липня 1970-го року. Тоді авіація Ізраілю провела операцію "Рімон-20", у ході якої в одному бою:

було знищено одночасно 4 російських винищувачів МіГ-21,

3 пілоти були ліквідовані,

ще один МіГ було пошкоджено.

Що відомо про авіатехніку, яку втратила Росія