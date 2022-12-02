Прокуратура Нідерландів не вимагатиме у Росії екстрадиції Гіркіна та інших терористів

Росія не видає своїх громадян, які вчинили злочини. Через це Нідерланди не подаватимуть запитів на екстрадицію терористів.

Про це повідомили у прокуратурі Нідерландів. Крім цього, не подаватимуть апеляцію на рішення гаазького суду.

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"Прокуратура задоволена тим, що рішення прояснило фактичні обставини, пов'язані зі збиттям літака рейсу MH17 17 липня 2014 року. Прокуратура також зазначає, що суд загалом погодився з доводами прокурорів як щодо доказів інкримінованих правопорушень, так і щодо покарання, яке має бути призначене", – написали у відомстві.

Злочинці мають отримати покарання

Гаазький суд 17 листопада визнав ексофіцера фсб Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), російського генерала Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у вбивстві 298 людей. Терористів засудили до довічного ув'язнення.

Росія не видає своїх громадян, тому екстрадиції злочинців ми не проситимемо. Але прокуратура Нідерландів докладе зусиль для того, щоб злочинці Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання, – запевнили у прокуратурі.

Вирок не оскаржуватимуть

Відомство зазначило, що не подаватиме апеляцію на вирок, оскільки рішення суду прояснило для родичів загиблих обставини зі збиттям літака 17 липня 2014 року.

"Апеляція була б великим тягарем для найближчих родичів, адже тоді вони залишалися б у невизначеності щодо результату кримінальної справи. Нинішні судження пропонують впевненість найближчих родичів з ряду важливих питань", – додали у прокуратурі.

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