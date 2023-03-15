Припиніть таку поведінку, – лідер сенатської більшості США звернувся до Путіна щодо збиття дрона

Напередодні російські військові збили над Чорним морем американський дрон MQ-9 Reaper. Через це до диктатора Владіміра Путіна звернувся лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Він назвав "нерозважливим вчинком" Путіна та його армії щодо збиття американського безпілотника. Також Чак Шумер закликав російського диктатора припинити таку поведінку.

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Лідер сенатської більшості США звернувся до Путіна

Я хочу сказати Путіну: припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації,

– заявив Шумер.

Він також наголосив, що перехоплення не утримає США від операцій над Чорним морем. За словами Шумера, ці агресивні дії російської авіації є ризикованими і можуть призвести до "ненавмисної ескалації".

Шумер зазначив, що Сполучені Штати регулярно здійснювали польоти над Чорним морем ще до безрозсудного вторгнення Путіна в Україну.

"Я впевнений, що наші військові продовжуватимуть це робити", – підкреслив сенатор.

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