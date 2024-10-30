У США закликали Байдена надати Польщі дозвіл на збиття ракет над Україною

Двопартійні лідери Гельсінської комісії просять США дати дозвіл Польщі збивати російські ракети над Україною.З таким запитом вони звернулися до президента Джо Байдена.

Про це повідомляє видання The Hill.

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Заклик дозволити Польщі збивати ракети

Повідомляється, що республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен надіслали Байдену листа, у якому попросили надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують наблизитися до польського повітряного простору".

Запит ґрунтується на тому, що Польща намагається використати свої щити протиповітряної оборони та, можливо, розширити їх, що захистить їх небо від російських ракет, але також допоможе Україні в захисті,

– пише видання.

The Hill пише, що закриття українського неба для російських ракет є одним із найбільших викликів за весь час повномасштабної війни. Там нагадали випадок у листопаді 2022 року, коли двоє польських фермерів загинули внаслідок падіння боєприпасу.

Польща, в особі міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського, раніше пропонувала схему зі збиттям російських ракет над Україною. Проте вона не отримала підтримки у тодішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга.