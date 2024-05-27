Бояться нас більше, ніж ми їх, – командир відділення ПЗРК розповів, як збивали російський Су-34

Росія продовжує втрачати літаки на полі бою. Командир відділення ПЗРК розповів, які наші бійці збивають російські винищувачі Су-34.

Командир відділення ПЗРК Першої окремої танкової Сіверської бригади з позивним "Немо" розповів про один з випадків знищення російського літака Су-34. Це сталось під Черніговом на початку повномасштабного вторгнення, тобто у лютому 2022 року.

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Літак почав маневрувати

Командир зазначив, що тоді літак підбили двома ракетами. Винищувач підлетів настільки близько, що українські військові побачили пілота.

Тоді ми зрозуміли, що вони бояться нас більше, ніж ми їх. Він, коли нас побачив, почав одразу маневрувати, але отримав дві ракети,

– сказав він.

Українські захисники продовжують знищувати ворожу авіацію і на третій рік повномасштабного вторгнення. Зокрема, часто російські винищувачі залишаються навічно у степах Донеччини.

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