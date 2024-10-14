Не обов'язково F-16: як ще могли знищити російський Су-34

Російський бомбардувальник Су-34 міг бути знищений українським F-16. Попри можливості українського винищувача, знищити російський літак міг не більше він.

Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки Іван Варченко, зауваживши, що подібну російську авіацію Україна вже знищувала. На це здатні певні системи.

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Як ще могли знищити російський Су-34

За словами експерта з питань безпеки, важко підтвердити або ж спростувати інформацію про збиття Су-34. Однак, якщо F-16 був оснащений основною ракетою AIM-9, радіус її дії становить 180 кілометрів. Це означає, що український винищувач міг би теоретично дістати до російського літака.

Для того, щоб Су-34 міг запускати по цілі керовані авіаційні бомби, йому потрібно наблизитись до неї на 50 кілометрів.

Тоді ще понад 100 кілометрів – це та відстань, на якій може оперувати літак F-16 в межах лінії фронту, – зауважив Варченко.

Важливо! Україна офіційно не підтвердила факт збиття російського літака Су-34.

Експерт з питань безпеки розповів, що раніше вже вдавалось збивати подібні до Су-34 літаки. Тому, на його думку, не можна впевнено сказати, що літак збив F-16.

На це здатні системи протиповітряної оборони, ми бачили, як вони працювали до цього,

– пояснив Варченко.

До слова, про втрату Су-34 повідомив російський військовий блогер, який заявив, що весь екіпаж загинув, але зазначив, що втрата не була пов'язаною з ударом ЗСУ. Інші військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність. Водночас про збиття саме F-16 повідомив один російський телеграм-канал.