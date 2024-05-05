Що допомогло збити російський Су-25: оперативне зведення від Світана

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бійці 110 бригади збили російський Су-25. Відомо, що до цього бригада 2 місяці відновлювалася після боїв у Авдіївці.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив знищення Су-25.

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Збиття російського Су-25

За його словами, останнім часом запущена ротація, адже нова команда намагається управляти цим процесом. Частина військ відводиться в резерви для доукомплектування. Ті, які пройшли вже цей механізм, повертаються назад й одразу вступають у бій.

При цьому вони повертаються вже з американською зброєю. Тобто заходить не просто зброя з нових партій, а одразу з частинами наших ЗСУ, які одразу ж включаються у бій,

– зазначив Роман Світан.

Він наголосив, що партнери, як і обіцяли, передали достатню кількість ПЗРК. Тим часом росіяни, особливо Су-25, вже звикли, що останні півтора – два місяці могли нас кошмарити. Для цього вони виходили на лінію бойового зіткнення на гранично малих висотах й працювали по наших позиціях, розуміючи, що в нас просто немає чим їх збивати.

"На гранично малих висотах ЗРК їх не бачать. Знести їх можна тільки за допомогою ПЗРК. От повернення наших частин уже з цією допомогою одразу призвело до результату", – наголосив військовий експерт.

Які плани росіян на Харків та Одесу

Роман Світан пояснив, що росіяни намагаються тиснути на українське суспільство, аби примусити людей до капітуляції.

Вони вибрали 2 міста, по яких їм найзручніше працювати. Це Харків, адже 30 кілометрів від лінії кордону. Та Одеса, адже в Криму російські військові обʼєкти дістають до Одеси. Там відстань та польотний час ракет – маленькі,

– пояснив Світан.

"Саме тому росіяни будуть на них постійно тиснути із завданням примусити до заморожування, капітуляції, здачі територій й так далі. Терористичний механізм", – додав військовий експерт.

На його думку, як тільки підійдуть обіцяні ЗРК, літаки, то Харків буде прикритий. Там є механізм та можливості в парі з Patriot та F-16 прикрити місто від КАБів й від С-300.

"Зараз це основна задача нашої протиповітряної оборони. Харків, Одеса, Херсон – це міста, які точно треба буде прикривати", – додав Роман Світан.

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