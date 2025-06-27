Україна запроваджує інновації для боротьби із "Шахедами": Умєров розповів подробиці

Україна протягом трьох років намагається розробити нові рішення для протидії російським "Шахедам". За словами міністра оборони Рустема Умєрова, для боротьби з дронами наші фахівці розробили десятки технологічних рішень і десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.

Про це пише 24 Канал. За словами міністра оборони, робота для створення ефективної моделі протидії "Шахедам" триває безперервно.

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Які інновацій розробляє Україна для боротьби з БпЛА

Рустем Умєров розповів, що за останні роки росіяни регулярно змінювали алгоритми, але Україна готова відповідати, тож адаптувала тактику у відповідь.

Так Росія проводить комбіновані удари по Україні з метою виснаження української ППО. За одну атаку вороги використовують до 500 "Шахедів" і комбінують їх з балістичними та крилатими ракетами. Росіяни такою стратегією хоче прорахувати нашу ешелованість і здійснювати психологічний тиск.

Незважаючи на це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є – один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували,

– розповів міністр оборони.

За словами Умєрова, Україна провела еволюція засобів перехоплення і динамічно працює над інноваціями. Ті рішення, які були ефективними на початку війни ставали неактуальними, коли ворог змінював тактику.

Зараз більше "Шахедів" знищується не за допомогою мобільно-вогневих груп, а завдяки новим розробкам: "дронам-перехоплювачам" та іншим інструментам, про які не розголошується. Так інновації та вдосконалення протидронових систем здійснюється безперервним циклом.