У ГУР показали, як збивали ворожий Ту-22МЗ і розповіли нові деталі
Джерело:ГУР
В результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами був збитий один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де він впав і розбився.
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Перше знищення під час бойового вильоту
Раніше тими ж засобами було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну,
– наголосили в ГУР.
У ГУР показали процес збиття ворожого бомбардувальника – дивіться відео
У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Збиття Ту-22МЗ: коротко
- Зранку 19 квітня у Ставропольському краї Красногвардійського району Росії впав ворожий літак Ту-22МЗ. Губернатор Ставропольського краю Владімір Владіміров повідомив, що троє пілотів загинуло, а пошуки четвертого – ще тривають.
- Згодом Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що справді ворожий літак Ту-22М3, який вночі скидав ракети по Україні, розбився у Ставропольському краї. Сухопутні війська ЗСУ показали відео падіння ворожого літака та пояснили, що це миттєва карма.
- Втрату Ту-22М3 підтверджують і в російському міноборони. Там заявили, що причиною аварії стратегічного бомбардувальника в Ставропольському краї буцімто стала "технічна несправність".
- Росія неодноразово атакувала Україну з допомогою Ту-22МЗ. Влітку 2023 року Кирило Буданов розповідав, що в окупантів залишилось 27 технічно справних стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.
- У ГУР підтвердили, що знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Ба більше, після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.