Збиття українського Boeing 737 у 2020 році: в Ірані засудили 10 військових ППО

Судові органи Ірану засудили 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони до тюремного ув'язнення терміном від 1 до 13 років. Їх визнали причетними до збиття українського пасажирського літака під Тегераном у 2020 році.

В обвинувальному висновку перерахували низку помилок головного обвинуваченого. Він їх пояснив "незнанням і помилковим переконанням, що ціль була ворожою".

Зокрема, мовиться про елементарні помилки в навігації та зв'язку, серед яких – відсутність будь-яких спроб проконсультуватися з командним пунктом, щоб встановити ідентичність цілі.

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В Ірані засудили винуватців у авіакатастрофі 2020 року

У заяві, опублікованій 16 квітня офіційним новинним порталом судової влади Ірану Mizan Online, мовиться, що вироки винуватцям збиття українського Boeing 737 винесли після 20 судових слухань і "детальних розслідувань", що тривали протягом 3 років.

Головного обвинуваченого у процесі, якого називають "командиром оборонної системи "Тор М-1", засудили до:

трьох років ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України",

ще 10 років за ігнорування протоколу і "масштабу наслідків своїх дій".

Літак Boeing 737-800 вранці 8 січня 2020 року за кілька хвилин після зльоту з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані збив підрозділ Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Спочатку офіційні особи стверджували, що український літак розбився через технічні проблеми. Однак через кілька днів вони визнали, що ракетник КВІРІ випустив 2 ракети по літаку, нібито сприйнявши його за крилату ракету.

Інцидент стався за кілька годин після того, як Іран провів "операцію помсти" проти США за вбивство високопоставленого генерала, що трапилося тижнем раніше. Це викликало занепокоєння про можливість відкритого конфлікту між двома країнами.

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