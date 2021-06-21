Збив чоловіка на смерть та втік: страшна аварія на Запоріжжі

На Запоріжжі водій 20 червня збив пішохода та втік з місця злочину. Від ушкоджень 39-річний чоловік помер. Поліція розшукує злочинця.
Трагедія трапилась 20 червня у Васильківському районі. У поліцію зателефонували орієнтовно о 7 ранку того ж дня.
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На Запоріжжі водій на смерть збив чоловіка
Поліцейським повідомили, що на одній з вулиць у селі Павлівка автомобіль наїхав на 39-річного місцевого мешканця.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події, а водій втік,
– заявили в поліції.
Працівники поліції, які приїхали на місце злочину, вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням. Попередньо відомо, що воно притаманне автомобілю ВАЗ.Зверніть увагу! Поліцейські закликають водіїв інших авто або свідків трагедії, які мають відеозаписи, звернутись до відділку. Саме це може допомогти знайти автомобіль та водія.
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