Збив чоловіка на смерть та втік: страшна аварія на Запоріжжі

На Запоріжжі водій 20 червня збив пішохода та втік з місця злочину. Від ушкоджень 39-річний чоловік помер. Поліція розшукує злочинця.

Трагедія трапилась 20 червня у Васильківському районі. У поліцію зателефонували орієнтовно о 7 ранку того ж дня.

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На Запоріжжі водій на смерть збив чоловіка

Поліцейським повідомили, що на одній з вулиць у селі Павлівка автомобіль наїхав на 39-річного місцевого мешканця.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події, а водій втік,

– заявили в поліції.

Працівники поліції, які приїхали на місце злочину, вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням. Попередньо відомо, що воно притаманне автомобілю ВАЗ.

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Поліцейські закликають водіїв інших авто або свідків трагедії, які мають відеозаписи, звернутись до відділку. Саме це може допомогти знайти автомобіль та водія.