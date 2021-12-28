Збив вагітну жінку і втік: на Буковині розшукують водія-втікача

У селі Верхні Петрівці Чернівецької області 27 грудня трапилася ДТП. За попередніми даними, водій збив вагітну жінку, яка йшла узбіччям.

Постраждала жінка перебуває у лікарні

Інцидент трапився близько 18:00. Водій невстановленої автівки наїхав на 19-річну місцеву мешканку.

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Горе-керманич не зупинився та не надав допомогу своїй жертві. На місце події виїхали правоохоронці.

Унаслідок зіткнення жінка зазнала травм. Наразі вона перебуває у лікарні.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до реєстру за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водія-втікача розшукують.

Поліція звертається до громадян, які були свідками цієї автопригоди, з проханням звернутися до найближчого підрозділу поліції чи на спецлінію "102",

– наголосили правоохоронці.

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