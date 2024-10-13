Збиватиме і російські ракети: у Польщі запрацює нова база ПРО
Джерело:PAP
Найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це станеться вже найближчими тижнями.
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Поляки будуть збивати ракети росіян
Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами,
– зазначив він.
Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, "щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США".
"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом", – сказав очільник МЗС.