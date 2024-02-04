Так, комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська розповіла, чи причетні кіберзлочинці до збою в Дії.
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Яка причина збою в Дії
Олеся Лісовська зазначила, що до збою в Дії під час голосування за переможця Нацвідбору кіберзлочинці не причетні.
Комунікаційниця Мінцифри зазначила, що причина збою — тільки в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати. З цим система не впоралася.
Федоров пояснив, що сталося
- Очільник Мінцифри пояснив, що 3 лютого у Дії була рекордна кількість користувачів за історію проєкту.
- Під час голосування у 2023 році застосунок отримував 800 запитів за секунду. Тим часом у 2024 – 15 000 запитів.
- Михайло Федоров перепросив за ситуацію й наголосив, що у Дії зроблять детальний розбір та аналіз. На основі отриманих даних впровадять організаційні зміни, щоб застосунок був готовим до схожих хвиль трафіку.
- "Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати. Дякую", – ввечері 3 лютого зазначив міністр.
- Зауважимо, що результати голосування оголосять о 19:05 4 лютого.