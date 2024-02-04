Так, комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська розповіла, чи причетні кіберзлочинці до збою в Дії.

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Яка причина збою в Дії

Олеся Лісовська зазначила, що до збою в Дії під час голосування за переможця Нацвідбору кіберзлочинці не причетні.

Комунікаційниця Мінцифри зазначила, що причина збою — тільки в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати. З цим система не впоралася.

Федоров пояснив, що сталося