У метро Києва не можна було купити паперові квитки: що трапилося

Зранку 21 лютого у Києві стався збій у роботі метро. На станціях на деякий час призупинили продаж паперових QR-квитків.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації. Фахівці вже вирішили проблему.

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У метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:

Транспортна картка;

Qr-квиток;

Qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий";

Безконтактна банківська картка;

Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.

У разі виникнення запитань телефонуйте на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55.

Зворушлива історія з метро

Біля київського метро поліцейський героїчно врятував життя чоловіку. Це сталося днями поблизу станції "Васильківська".

Киянин втратив свідомість у переході біля станції метро. Поліцейський оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати чоловіка.

Після цього стан постраждалого чоловіка стабілізували. Медики його госпіталізували. Таким чином, завдяки швидкій реакції і професійним діям поліцейського, киянину було надано необхідну допомогу.

Як вимикатимуть світло на Київщині 21 лютого

21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

Зазначимо, що через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.