У метро Києва не можна було купити паперові квитки: що трапилося
Джерело:КМВА
Зранку 21 лютого у Києві стався збій у роботі метро. На станціях на деякий час призупинили продаж паперових QR-квитків.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації. Фахівці вже вирішили проблему.
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У метрополітені доступні такі засоби оплати проїзду:
- Транспортна картка;
- Qr-квиток;
- Qr-код, згенерований у додатку "Київ Цифровий";
- Безконтактна банківська картка;
- Мобільний додатками ApplePay та Google Pay.
У разі виникнення запитань телефонуйте на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55.
Зворушлива історія з метро
Біля київського метро поліцейський героїчно врятував життя чоловіку. Це сталося днями поблизу станції "Васильківська".
Киянин втратив свідомість у переході біля станції метро. Поліцейський оперативно відреагував та провів усі необхідні дії, щоб врятувати чоловіка.
Після цього стан постраждалого чоловіка стабілізували. Медики його госпіталізували. Таким чином, завдяки швидкій реакції і професійним діям поліцейського, киянину було надано необхідну допомогу.
Як вимикатимуть світло на Київщині 21 лютого
21 лютого у Київській області проводитимуть заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні не будуть застосовуватись графіки відключень.
Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.
Зазначимо, що через пошкодження мереж Укренерго в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.