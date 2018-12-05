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      Збій в "Укрзалізниці": як безпечно купувати квитки та чи повернуть гроші пасажирам

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      На сайті онлайн-резервування квитків "Укрзалізниці" стався технічний збій. Через зміни у графіку руху, вона затримала старт продажу проїзних документів на новорічні свята. На сайті вони з'явилися не за 45 днів, а трохи більше ніж за 20. Як тільки квитки з'явилися, українці почали їх масово скуповувати.

      Тоді система зависла, проте деяким пасажирам все ж таки пощастило, і документи надійшли їм на пошту. 

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      Українці у соцмережах скаржаться на роботу "Укрзалізниці", адже багато хто планував свої поїздки у період новорічних свят завчасно.

      4 грудня пасажири потягу до Костянтинівки також не змогли поїхати, адже їх проїзні документи так само анулювали, а провідники просто не пустили їх до вагонів. Всім, хто купував квитки онлайн, надіслали бланки замовлень, які треба додатково видруковувати у касі.

      Люди не встигали, а потяг 126Л Київ – Костянтинівка закрив двері за три хвилини до відправлення. Пасажири благали відкрити, але провідники були невблаганні, бо вони ж начальники,
      – написала Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook.

      Натомість в "Укрзалізниці" лише вибачаються, мовляв, система не витримала. Обіцяють, що найближчими днями всі гроші за не отримані квитки повернуть на рахунки пасажирів. 

      Експерт у сфері транспорту Володимир Шульмейстер наголосив, що пасажири мають вимагати моральну компенсацію у перевізника.

      Експерт у сфері транспорту Володимир Шульмейстер
      Експерт у сфері транспорту Володимир Шульмейстер

      А от Тетяна Косянчук знайшла лайфхак, як не втрапити у халепу з квитками. Дівчина має бізнес – таємні мандрівки Україною, туристи лише перед виїздом дізнаються, куди вони прямують. Вона завжди купує квитки за допомогою спеціального бота у Telegram. 

      Зараз це єдиний бот в Україні, в якому можна здійснювати оплату прямо в середині Telegram. Це єдиний спосіб, за яким нам вчора вдалося купити квитки,
      – додала Тетяна.

      Юристка Тетяна Журавель сказала, що пасажири можуть не очікувати повернення повної суми, яку вони витратили на купівлю квитка.

      Нагадаємо, що 4 грудня в онлайн-системі придбання квитків "Укрзалізниці" стався збій. Через це з людей взяли гроші, проте квитки не надали. Роботу сайту з продажу квитків вже відновили. Людям починають надсилати придбані квитки на електронну пошту або повертати гроші.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Києва Транспорт
      Джерело: 24 канал
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