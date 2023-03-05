Китай не хоче програшу Путіна: чи ризикне Пекін втягнутися у війну

Останніми тижнями з'явилося багато інформації, що Китай нібито роздумує над постачанням зброї Росії. Однак Захід робить все можливе, щоб цього не відбулося.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зараз одне з головних завдань американських дипломатів – щоб Китай не вирішив вв'язатися у війну Росії проти України.

До теми Інвестиції в свиноферми чи постачання зброї: нащо Лукашенко їздив у Китай

Чи постачатиме Китай зброю для Росії

Як наголосив Рашкін, Китай не хотів би втратити ні американський, ні європейський ринок через санкції після можливого постачання зброї. Однак Пекіну також не подобається ідея, що диктатор може програти у війні.

США намагається показати Китаю, що те, що ми робимо з Росією, очікує на Китай, якщо вони влізуть в Тайвань. Тому нам важливо, щоб Україна перемога. А їм важливо, щоб Путін не програв. Один китайський аналітик зазначив, що вони бачать "червону лінію", після якої їм буде гірше. Це – постачання зброї. Тому вони працюватимуть до неї,

– зауважив Рашкін.

На його думку, зараз Китай не збирається влізати у війну Росії проти України у військовому сенсі. Захід чітко пояснив, що наслідки для Пекіна будуть катастрофічними.

Чи влізе Китай у війну Росії проти України: дивіться відео

Рашкін також припустив, що інформацію про постачання зброї американська розвідка могла отримати від джерел з Росії. Тут важливо розділяти. Інформація, яка прийшла з Росії, а не з Китаю – це зовсім інша річ.

Чи отримає Росія зброю від Китаю