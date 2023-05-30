Щоб Путін остаточно не збожеволів: Захід дозовано постачає Україні зброю з 2 причин

Західні країни бояться прямого зіткнення з Росією. Це одна із причин, чому союзники покроково постачають зброю Україні.

Про це 24 Каналу заявив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він зауважив, що країни Заходу бояться передусім ядерного зіткнення з країною-агресоркою.

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"Тому вони намагаються дозувати свою підтримку Україні, щоби Путін в Кремлі остаточно не з'їхав з глузду й не почав жбурлятися атомними бомбами", – наголосив політолог.

Чому західні союзники покроково надають допомогу Україні: дивіться відео

Країни заходу взялися за оборону

Друга причина такої покрокової допомоги – технічні проблеми. За словами політолога, багато європейських країн, зокрема, Німеччина, занедбали власну оборону.

Протягом довгого часу вважалося, що оборона "справа десята" і, мовляв, країні нічого не загрожує. Через те Німеччина вкладалася, зокрема, в соціальну та культурну сферу. Однак, після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року німецька влада змінила стратегію.

Вони хочуть це робити систематично. Починають підтягувати власну оборонну міць і допомагати Україні також. У них немає технічної можливості це зробити одночасно,

– заявив Ігор Ейдман.

Допомога від країн Заходу