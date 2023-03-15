Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні, а Іспанія передасть додаткові Leopard 2

Міноборони Канади оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги. Крім цього, додаткові танки нам надасть Іспанія.

За підсумками десятого засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулось 15 березня, міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет допомоги для ЗСУ. Про це пише 24 Канал.

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Що увійде в новий пакет допомоги від Канади

Канада надасть Україні близько 8 000 боєприпасів калібру 155 мм,

12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем ППО,

Понад 1 800 навчальних боєприпасів для 105-мм танків для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Крім того, Аніта Ананд повідомила, що Канада розпочала постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, про які було оголошено наприкінці лютого. Загалом Канада пообіцяла надати Україні 8 основних бойових танків Leopard 2.

Очікується, що всі 8 основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, прибудуть в Україну найближчими тижнями,

– сказала вона.

Іспанія передасть Україні ще 4 танки Leopard 2

Натомість міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що Україна отримає ще 4 танки Leopard 2 на додачу до 6 обіцяних.

За її словами, перші 6 танків будуть поставлені Україні в "найближчому майбутньому". Поки що вони все ще перебувають на ремонті.

Також міністерка оголосила про постачання нової партії бронетранспортерів TOA M113 – так званих броньованих гусеничних транспортних засобів, які спеціалізуються на перевезенні бойових підрозділів.