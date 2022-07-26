Перші британські ЗРК вже в Україні: потужне відео роботи Stormer

Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Stormer HVM. Вони містять високошвидкісні ракети.

Шість одиниць техніки надала Велика Британія. Раніше у Міноборони Великої Британії показували, як британські Stormer HVM захищають небо України.

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Британські системи Stormer вже на фронті

Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 кілометрів,

– повідомило оперативне командування "Південь".

Також командування пояснило, чому їх називають "невидимими". Насамперед через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі.

Саме це робить британський зенітний ракетний комплекс в прямому сенсі "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на вертольотах та літаках росії.

ОК "Південь" показало роботу системи Stormer: дивіться відео

Коротко про британську зброю Stormer

Ще у квітні 2022 року Велика Британія підготувала для ЗСУ бронемашини Stormer з зенітно-ракетним комплексом StarStreak, який він несе на своїй броні.

Буквально 21 липня Британія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Попередньо відомо, що 50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники доставлять в Україну протягом найближчих тижнів.

У списку було й шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak і сотні ракет.

Відомо, що система Stormer така легка, що вдалося зробити переносну модифікацію, яку солдат може запускати з власного плеча. Ба більше, російські гелікоптери, які літають низько над землею, не мають шансів пролетіти в зоні враження такого ЗРК.

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