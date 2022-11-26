Зимова кампанія не буде зупинятися, – американський політолог про постачання зброї

ЗСУ продовжують ефективно вибивати ворога з наших територій. Однак українській армії вкрай необхідно більше зброї від західних партнерів.

Вони розуміють, що є проблема з ППО та наступальною зброєю. Найімовірніше, настав час вирішувати питання з Patriot, танками й літаками. Втім, наразі слід дотримуватися режиму інформаційної тиші, який, зокрема, обирає військово-політичне керівництво України. Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус.

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"Я довіряю вашому президенту Володимиру Зеленському та генералу Валерію Залужному. Що їм треба і як вони працюють з американцями, британцями та "Рамштайном" – лише вони знають", – відзначає Юнус.

Безумовно, в публічній площині лише 10 – 15% конкретики. Проте, що там в реальності, додає політолог, ми не можемо говорити.

"Спекулювати на цю тему я не хочу. Для мене важливий результат: Харківський напрямок – це результат, Херсонський напрямок – це результат", – вважає Раміс Юнус.

На переконання політолога, росіяни вперше за 9 місяців прийняли правильне рішення з точки зору військових експертів – західних і тих, які виступають в українському інформаційному полі. Вони врятували життя 30 – 40 тисяч російських солдатів, які неминуче загинули б у цій м'ясорубці, адже Херсон все одно довелося б здавати.

Велика Британія – найактивніший гравець

Як стверджує Юнус, сьогодні від генералів регулярно звучать слова "Мелітополь" та "Маріуполь". Крім того, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що зимова компанія з постачання зброї не буде зупинятися. Напевно, акцентує Юнус, він щодня контактує з генералом США Ллойдом Остіном.

Нещодавно Іран зібрав на кордоні з Азербайджаном 50 000 армії. У Баку прилітали представники Туреччини, Ізраїля та Саудівської Аравії, потім вони зібралися в Ердогана. Цю зустріч відвідав і Бен Воллес, який за день до того був у Вашингтоні.

В усіх цих конфліктах на Південному Кавказі та російсько-українському фронті Велика Британія – найбільш активний гравець, адже це Європа. Америка – за океаном. І за часів Другої світової війни Черчилль розбудив Рузвельта. І так само Джонсон тиснув на Байдена,

– нагадує Юнус.

Він додає, що Велика Британія вже не у ЄС – вона відновлює своє реноме й тісно працює з тими країнами, які вона бачить своїми військово-стратегічними партнерами: Польща, країни Балтії, Румунія, Туреччина й Україна.

"Туреччина 30 років найближчий стратегічний партнер Великої Британії. Набагато ближчий, ніж США. В усіх питаннях – Чорне море, Сирія, Лівія, Південний Кавказ та всюди, де нафтопроводи й газопроводи", – стверджує Юнус.

З'явилася системність

Політолог впевнений, що заяви про зимову кампанію обов'язково будуть підкріплені чимось предметним. Усе це дозрівало 9 місяців. "Бачите, машина повернулася. Ви вже не тільки захистилися, а йдете в атаку. Тепер треба рухатися активніше", – відзначає Юнус.

Потрібно розуміти, наголошує він, що це війна не аби з ким. Ми протистоїмо найбільш ядерній державі на планеті.

До 24 лютого вона лякала весь світ, включно зі США. І для них стало несподіванкою, що з росіянами можна розібратися тут і зараз. Вашими ж руками,

– говорить політолог.

Як підкреслює Юнус, зараз з'явилася системність – політичні декларації, економічні санкції тощо. "Вони позбавляються від енергетичної залежності – повільно, неохоче, боягузливо. Але вже звільняються", – підкреслює він.

Сьогодні реагувати починають усі. Так, Туреччина закрила Босфор і не пропускає нікого без страховки. Можливо, каже політолог, завтра США визнають Росію державою, що спонсорує тероризм. Втім, може йтися й про нарощування постачання зброї.

"У міру ваших успіхів на полі бою, розмови щодо політичних декларацій посилюватимуться", – підсумував Раміс Юнус.

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