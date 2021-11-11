Зброя масового знищення, – Зеленський про масштаби енергетичної кризи у світі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував енергетичну кризу в Європі, яку спричинила нестача газу. Глава держави переконаний, що вплив цієї ситуаціїї на Україну став не надто серйозним, про що говорять тарифи.

За словами президента, енергетична криза стала новим способом ведення війни. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

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Тарифи не зростатимуть

Президент Володимир Зеленський заявив, що енергетична криза стала глобальною проблемою не лише в україні, але й у світі.

Сьогодні ми бачимо як вона (енергетична криза – 24 канал) без пострілів, без вибухів, може ставати зброєю масового знищення. Важливо, що енергетична криза не в Україні – криза сьогодні у світі,

– заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що вартість газу в Європі цього року побила усі рекорди і майже досягла позначки 2 000 доларів за тисячу кубометрів. Однак в Україні вартість блакитного палива залишилася на рівні 290 доларів. Ситуацію в Україні президент назвав кращою, ніж в деяких країнах світу, тому закликав не панікувати.

Тарифи для населення в Україні залишилися на рівні 2020 року. Президент запевнив, що до кінця опалювального сезону вони не зростуть.

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