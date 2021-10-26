"Зброя не вбиває людей ": на сайті сина Трампа продають футболки зі звинуваченням Болдвіна
Джерело:Shop Donjr
Дональд Трамп-молодший звинуватив актора Алека Бодвіна у вбивстві українки Галини Гатчінс. Син 45-го президента США навіть випустив продаж одягу з осуджуючим надписом.
Деталі цинічного вчинку сина скандального президента
Трамп-молодший продає футболки, кофти та худі. На всіх однаковий надпис – "Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей".
Важливо Алек Болдвін скасував усі свої проєкти через трагедію на зйомках
Придбати одяг можна у 4 різних кольорах. Найдешевше обійдеться футболка – 28 доларів, а от худі коштує 40 доларів.
На сайті Трампа-молодшого продають цинічні футболки / Скриншот
Трамп та Болдвін ворогують
За даними телеграм-каналу Mash, актор є великим прихильником демократичної партії. Трампа Болдвін називав "психом" та "соціопатом". На шоу Saturday Night Live він регулярно пародіював політика. Крім того, зірка виступала за запровадження обмежень на продаж зброї, а от син Трампа навпаки – прихильник дозволу на використання.
Що відомо про вбивство Галини Гатчінс
- Трагедія трапилася 22 жовтня. Актор вистрілив з реквізитного пістолета і той поранив операторку Галину Гатчінс та режисера Джоела Соуза. Від отриманих травм жінці вижити не вдалося.
- Болдвіна допитали та відпустили. Правоохоронці наголосили, що актор – вільна людина і може подорожувати. Наразі жодні звинувачення йому не висували.
- Сам Болдвін був у розпачі після трагедії. На фотографіях з місця події він говорив з кимось телефоном, а на його очах були сльози.
- Револьвер, із якого Болдвін випадково застрелив українку, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група.