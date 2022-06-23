Зброя перемоги: якими саме західними гарматами ЗСУ нищять росіян
Джерело:фейсбук Юрія Мисягіна
Парк артилерії Збройних сил України від наших західних партнерів потихеньку поповнюється.
В Україну продовжують надходити сучасні гаубиці та самохідні артилерійські установки 155-мм калібру. Зокрема, 7 країн уже передали для моєї країни свою бойову техніку. Поговоримо коротко про нову зброю ЗСУ.
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M777 (США)
M777 – найновіша серійна артилерійська система, розроблена британським оборонним гігантом BAE Systems, яка згодом стала на озброєння США.
- обслуга: 7+1 осіб;
- максимальна дальність стрілянини: спеціальними снарядами – 30+ км, максимальна звичайними снарядами – 24,7 км;
- до 5 пострілів за хвилину (інтенсивна), а стандартна – до 2;
- розгортання – 3 хвилини, згортання – 2.
- Вважається найсучаснішою артилерійською системою армії США.
FH70 (Велика Британія – Німеччина – Італія)
FH70 – ця гаубиця самохідна та така, що буксирується, розроблялася Великобританією і ФРН, а пізніше до них приєдналася і Італія.
Розробники зброї планували гаубицю, яка матиме високу швидкість стрілянини та необхідний мінімум часу для розгортання.
- обслуга: 8 осіб;
- дальність стрілянини звичайним снарядом - 24,7 км, а активно-реактивним - 31,5 км;
- до 6 пострілів за хвилину;
- час переведення з похідного становища до бойового - 4 хвилини.
M109 (Сполучене Королівство – США )
M109 – це самохідна американська артилерійська установка, яка пройшла безліч модернізацій. Їх передала нам Британія.
- обслуга: 6 осіб;
- дальність стрілянини - до 30 кілометрів;
- 4 – 6 пострілів за хвилину.
САУ AHS Krab (Польща)
AHS Krab – сучасна польська самохідна гаубиця, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.
У передній частині корпусу розташована силова установка та відділення управління, у середній та задній частині корпусу – бойове відділення.
- обслуга: 5 осіб;
- максимальна дальність стрілянини становить до 40 кілометрів;
- виконує 6 пострілів за хвилину;
- боєкомплект гаубиці – 40 снарядів;
- гусеничне шасі забезпечує хорошу прохідність та рухливість.
САУ CAESAR (Франція)
CAESAR – це самохідна артилерійська установка, що використовує 155 мм калібр, розроблена у Франції фірмою Nexter. Значною перевагою цих самохідних гаубиць є підвищена мобільність.
- обслуга: 5 осіб;
- максимальна скорострільність: 6 пострілів за хвилину;
- боєкомплект: 18 снарядів.
САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина – Нідерланди)
Panzerhaubitze 2000 – це важка артилерійська установка, яка здатна стріляти на відстань до 40 кілометрів. Бундесвер описує Panzerhaubitze 2000 як одну з найсучасніших артилерійських систем у світі:
- обслуга: 5 осіб;
- переваги: сила полягає в точності та великій дистанції бою;
- ручна система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів;
- здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд.
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