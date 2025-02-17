Угода між Трампом і Рютте: скільки країн НАТО купуватимуть американську зброю для України

14 липня Дональд Трамп заявив, що Америка вироблятиме зброю, а НАТО платитиме за неї. Цю ініціативу підтримали вже 8 країн, і їх має бути ще більше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

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Які країни будуть закупати зброю США для України?

Посадовець Альянсу сказав, що це Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія. Тобто мовиться про Канаду та сім європейських країн.

Очікують, що буде ще більше країн. Деталі обговорюють.

Всього до НАТО входять 32 країни – включно зі Штатами, які продаватимуть зброю за цією ініціативою, але не платитимуть за неї. Допомога за цією схемою міститиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання,

– сказано в матеріалі.

Не йдеться про окремий пакет допомоги. Це швидше новий підхід до постачання військової підтримки Україні.

"Європейські члени НАТО і Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні, а НАТО координуватиме постачання, зокрема через місію NSATU", – деталізували в Альянсі.

Довідка. NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) – це Командування НАТО з підготовки та надання допомоги в галузі безпеки Україні. Воно почало роботу 2024 року у Вісбадені. Там координують навчання українських військовослужбовців, передають Україні військову техніку й обладнання, допомагають ЗСУ розвиватися та досягати оперативної сумісності з силами НАТО.

Марк Рютте назвав ідею Трампа щодо зброї для України логічною. Генсек НАТО вважає, що це підштовхне Росію до миру.