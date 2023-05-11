Буде більше, це фантастичний обсяг озброєння, – у ОПУ заінтригували допомогою від партнерів

З початку повномасштабного вторгнення Україна постійно отримує військову допомогу від партнерів. І напередодні контрнаступу нам поставили 600 видів різного озброєння.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що просування українських сил має бути ефективним. І воно має мінімізувати наші втрати і водночас суттєво збільшити втрати ворога. А для цього потрібні велика кількість зброї. Про це він розповів 24 Каналу.

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Є різна зброя

Подоляк підкреслив, Президент України Володимир Зеленський найбільш об'ємно розуміється на цій війні з точки зору того, що, коли, як потрібно використовувати, чого нам не вистачає, чи можемо ми йти вперед, чи не можемо, для того, щоб вирішити одразу декілька питань.

На думку радника голови ОПУ, Україна отримала фантастичний обсяг озброєння.

Зброя є різна, є національна, тобто це не уніфікована зброя. Маємо 3 – 4 види артилерії і навіть більше, 3 – 4 види новітніх танків. І це фантастично, що все воно сконцентровано в Україні,

– зазначив співрозмовник.

Він додав, що зброї від наших партнерів буде ще більше.

Такого в країнах НАТО не було

Крім того, радник голови ОПУ наголосив на швидкості, з якою наші військові опановують західну військову техніку.

Навіть наших партнерів дивує така швидкість, і подекуди самих наших хлопців. Але головне не просто опанувати, а зробити інтегровану систему, коли різні національні види зброї інтегровані між собою в єдину систему. Це те, чого не було в країнах НАТО в принципі,

– розповів Подоляк.

Сьогодні, впевнений він, Україна формує інтеграційне розуміння, що будь-які національні види зброї можуть працювати в єдиній системі.

"І це ще одне ноу-хау, яке ця війна дає", – відзначив співрозмовник.

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Інші правила війни

Однак, на його думку, питання не тільки в кількості видів зброї, яку нам передали партнери.

Питання взагалі об'єму воєнного конфлікту, який є вкрай інтенсивним. І питання в кількості зброї взагалі – її потрібно набагато більше, ніж собі уявляли наші партнери,

– наголосив радник глави ОПУ.

Захід протягом останніх десятиріч мали справу з конфліктами чи низької інтенсивності, чи з дуже обмеженим колом використання зброї чи спецназу.

"Такої масштабної війни з лінією фронту, яка має довжину понад 2 тисячі кілометрів, не було 80 років в Європі та у світі. І безумовно, в ній інші правила та інша кількість зброї", – зауважив Михайло Подоляк.

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