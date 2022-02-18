Зброя від партнерів, загроза вторгнення і звернення до ОРДЛО: про що Резніков говорив у Раді

Олексій Резніков 18 лютого виступив у Верховній Раді. Міністр оборони прозвітував про безпекову ситуацію в Україні.

Виступ міністра відбувся під час години запитань до уряду. Головні тези з промови Резнікова читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чи нападе Росія на Україну

Міністр не підтвердив відведення російських військ від нашого кордону. Зараз біля України перебувають 129 тисяч наземних військ, а разом з авіацією та морським контингентом – 149 тисяч.

Зараз можуть бути різні дати та сценарії вторгнення, але ЗСУ все прорахували та готові до них. Імовірність вторгнення оцінюється як невисока,

– запевнив Резніков.

Інші заяви урядовця на цю тему:

Найближчим часом кількість військ може ще збільшитися через навчання агресора у Білорусі та Чорному морі.

У Чорне море можуть увійти ще 3 російські кораблі.

Україна діє в межах домовленостей – посилює оборону, але не планує бойові дії.

Розвідка бачить усі рухи з боку Росії, які можуть становити небезпеку для України.

Київ уважно стежить за навчаннями росгвардії "Заслон-2022".

Українська армія оборонятиме мешканців Донбасу

Міністр відреагував на інтенсивні цинічні обстріли російських найманців на Донбасі 17 лютого.

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Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог, а ті, хто, начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони,

– наголосив урядовець.

За минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, 43 – із забороненої зброї. Головним об'єктом атаки стало мирне населення.

Інші важливі заяви міністра:

Збройні сили України отримали від західних партнерів понад 2 тонни військового озброєння.

Окрім, ПЗРК Javelin та NLAW в української армії тепер є ще Stinger.

Україна не вчинятиме жодної агресії щодо Білорусі – "за таке нас проклянуть нащадки".

Резніков домовився з білоруським колегою про комунікацію військових в Україні та Білорусі.

Зауважимо, під час години запитань до уряду виступили також міністр фінансів Сергій Марченко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!