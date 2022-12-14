Результати говорять самі за себе, – у Пентагоні не виявили ознак продажу зброї, наданої Україні
Україна отримує багато військової допомоги від партнерів. У Пентагоні не бачать ознак, що цю зброю використовують не за призначенням.
Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер, повідомляє 24 канал. Також він відзначив неабияку ефективність бійців Сил оборони.
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Уся надана Україні зброя використовується за призначенням
Райдер заявив, що Пентагон станом на зараз не має жодної правдивої інформації, яка б вказувала на випадки перенаправлення допомоги, наданої Україні, в незаконних цілях.
І, я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе,
– заявив речник Міністерства оборони США.
За його словами, у Пентагоні досі бачать, що українці вкрай ефективно використовують допомогу від Сполучених Штатів та інших світових партнерів для захисту своєї держави й відвойовування суверенної території
Військова допомога США: коротко
- Нещодавно Білий дім схвалив новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів. Зокрема, в нього ввійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам, засоби протиповітряної оборони, польове обладнання, генератори, машини швидкої допомоги тощо.
- Також Білий дім розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів. Американські ЗМІ назвали цей запит України "одним з найсуперечливіших", адже в Сполучених Штатах його обдумують вже декілька місяців.
- Окрім цього, США виступили за постачання Україні німецьких танків Leopard. На думку військового експерта Петра Черника, цілком ймовірно, що їх передадуть нашим військовим.
- Своєю чергою, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що з кожною ракетною атакою українська система протиповітряної оборони стає дедалі ефективнішою, однак її таки треба підсилити. Наразі наша держава потребує оперативних рішень, і одним із цих них може бути надання американських систем ППО Patriot.