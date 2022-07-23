Ракети дальністю до 300 кілометрів для HIMARS: у Байдена розповіли, чи готові їх надати Україні

Напередодні лунали припущення про те, що Україна таки отримає до установок HIMARS ще й далекобійні ракети. Вони здатні влучати у ціль на відстані до 300 кілометрів.

Тепер же радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вирішив розставити усі крапки над "і". Він зауважив, що далекобійних ракет для установок HIMARS, чия кількість в Україні постійно зростає, надавати не будуть.

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У США бояться Третьої світової війни

Салліван у п'ятницю 22 липня виступив під час безпекового форуму в Аспені. Радник Джо Байдена озвучив позицію президента США. Очільник держави не готовий розв'язувати Третю світову війну. Тож певні види озброєння та снаряди до них нашій державі надавати не будуть.

Мовиться, як ви вже зрозуміли, про ракети ATACMS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів. Джо Байден, підкреслив Салліван, робить усе необхідне задля підтримки, а також захисту України від ворога. Це його першочергова мета.

Україна отримає ще більше HIMARS

Зауважимо, що напередодні у США ухвалили чергове рішення. Воно передбачає надання нашій державі ще 4 реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також 580 дронів Phoenix Ghost. Крім того, українські військові отримають:

36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,

командно-штабні машини,

протитанкову зброю,

запчастини та інше приладдя.

Усе це оснащення, яке надають США Україні, усе ще не входить до програми ленд-ліз. Його нашій державі передають у рамках військової допомоги, виділеної Сполученими Штатами. Її загальна сума складає 40 мільярдів доларів. Ці кошти повинні використати до кінця фінансового року. Себто – до вересня. Наразі, розповіли у Пентагоні, на цьому рахунку залишилось 6 мільярдів доларів.

І лише після завершення програми, ініційованої Джо Байденом, розпочнеться надання зброї по ленд-лізу. Це буде черговий виток, який однозначно матиме неабиякий вплив на перебіг війни.

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