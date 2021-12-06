Збройні сили святкують 30-річчя: як Україна вітає військових з ювілеєм

Збройні сили України відзначають 30 річницю створення. У цей день військовослужбовців та ветеранів вітає вся Україна та дякує їм за подвиг – захист нашої держави від країни-агресора.

24 канал зібрав привітання та подяки, які 6 грудня висловлюють Збройним силам України. Читайте далі основну добірку.

До теми Війна змусила нас змінитися, – Залужний привітав ЗСУ із 30-річчям потужним відео

Збройні сили привітав Верховний головнокомандувач ЗСУ

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський пригадав, що історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть.

У день професійного свята військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію – боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора,

– наголосив президент.

Саме тому Зеленський від імені українського народу подякував особовому складу та ветеранам ЗСУ за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

Чверть своєї новітньої історії наші воїни зі зброєю в руках, – міністр оборони

Шановні пані та панове, генерали, адмірали та офіцери, сержанти та старшини, солдати та матроси, працівники та ветерани ЗСУ! Збройним силам – 30 років. Щиро, з усього серця вітаю всіх з цим ювілеєм!

– заявив Олексій Резніков.

Очільник міністерства розповів, що:

"якби не ЗСУ, навряд чи 24 серпня цього року ми відзначали б 30-й день народження нашої держави;

чверть своєї новітньої історії наші воїни зі зброєю в руках, ризикуючи життям, щодень захищають нашу Батьківщину від російського агресора;

саме наші воїни, наші Збройні сили з 2014 року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки;

та основним чинником національної безпеки; із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія – це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі".

"Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам'ятатиме наш народ", – сказав міністр оборони.

Він пригадав, що три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, адже у державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною.

Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш. Не кожна нація має такий привілей, як своя армія,

– заявив Резніков.

Запевнив, що докладатиме всіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою місію.

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Війна змусила нас змінитися, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний підкреслив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.

Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що "бойовий досвід та відважність українських воїнів високо цінують наші партнери. Й наше майбутнє – у НАТО".

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Загартовані у боях, відзначають свято в умовах російсько-української війни, – Наєв

Командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців з 30 річницею ЗСУ.

Загартовані у боях за територіальну цілісність нашої держави, Збройні сили 8 рік поспіль відзначають це свято в умовах російсько-української війни,

– сказав Наєв.

Генерал-лейтенант подякував бойовим побратимам та посестрам за сумлінну службу, мужність і хоробрість.

"Ваша любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть і звитяжність – запорука щасливого майбутнього на рідній землі", – сказав командувач.

Він зі світлою пам'яттю пригадав загиблих Героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави.

"Це кращі сини й доньки України, подвиг яких буде вічно залишатися у серцях мільйонів!" – сказав Наєв.

Він запевнив, що "військовослужбовці Збройних сил роблять все для того, щоб залишатися гарантом стабільності та безпеки держави".

Саме ваша віра в українську армію дарує нам впевненість у своїх силах. Слава Україні! Разом переможемо!

– підсумував командувач Об'єднаних сил.

Гордість та приклад для наслідування, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав військовослужбовців зі святом і подякував за захист нашої держави.

Хоробрі, відважні, самовіддані. Ви – наша гордість і приклад для наслідування. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, злагоди, добробуту,

– запевнив прем'єр.

На їхніх плечах тримається мир

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил України. Політик заявив: "Наша потужна армія є національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України".

Висловлюю шану матерям і батькам, які виховали у своїх синів та дочок настільки сильне відчуття патріотизму та безмежної відданості Батьківщині,

– сказав Стефанчук.

Він побажав, щоб викарбуване в серцях гасло "За Україну, за її волю!" надихало на бойові подвиги та нові звершення в служінні українському народу.

Дякуємо тим, хто обрав службу своєму народові, – ДБР

"Дякуємо тим, хто обрав службу своєму народові і надійно стоїть на захисті державного суверенітету України!" – відзначили у Державному бюро розслідувань.

Саме завдяки вам ми досі живемо у незалежній країні, – Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнка пригадав: "Щодня наші герої дають нам найцінніше – жити мирним життям, поки вони охороняють наші кордони та обстоюють нашу незалежність".

Саме завдяки вам ми досі живемо у незалежній країні, в якій маємо можливість будувати своє життя, любити близьких, втілювати свої мрії та почуватися вільними,

– заявив Корнієнко.

Політик привітав захисників та захисниць та "побажав їм мирного неба, сили та незламної віри у цю силу". Він побажав кожному повернутися додому живим і здоровим.

"Переконаний, що Україна переможе!" – сказав Корнієнко.

Війна на Донбасі стала поштовхом до розвитку армії

Батальйон "Азов" також привітав військовослужбовців з Днем Збройних сил.

Саме збройний конфлікт на Донбасі став тим поштовхом до розвитку нашої армії, яка зробила чималий крок вперед та продовжує розвиватися прямо під час бойових дій,

– запевнили у батальйоні.

Додали, що разом з воїнами ЗСУ неодноразово демонстрували свою незламність та сталевий дух.

"Разом доводили свою ефективну взаємодію, як в запеклих боях, так і під час навчань – не залишаючи ворогу шансів на перемогу. Лише разом ми – сила!" – запевнили там.

6 грудня у День Збройних сил України в Харкові, Одесі, Краматорську, Озерному, Львові та Києві відбудуться святкові заходи. Також між 6 містами проведуть телеміст

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