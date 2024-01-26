ISW фіксує просування ЗСУ на двох напрямках, потуги Путіна до "миру": хронологія 702 дня війни
Триває 702 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби захопити територію нашої держави, ЗСУ дають відсіч ворогу. Противник також продовжує тероризувати мирні міста дронами та ракетами.
Про головні події дня станом на 26 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Українські захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки. Також відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Про це ідеться в актуальному огляді ISW. Повідомляють про позиційні бойові дії поблизу Куп’янського, на цій ділянці не було підтверджених змін фронту. Бої були в районі Синьківки та Крохмального. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що ворог перегнав до Севастополя "Оленегорський горняк". Він зауважив, що після пошкоджень, яких зазнав великий десантний корабель, він перебуває на ремонті. Саме судно кваліфікували як небоєздатне. Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби. В ISW вважають, це через скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили. 26 січня відзначається щорічне професійне свято – Міжнародний день митника. Україна досі продовжує масово використовувати камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Журналісти "Схем" припустили, що Росія може отримувати інформацію з них. Зокрема, мова про продукцію компаній Hikvision та Dahua. Наприклад, у США заборонили імпорт їхніх камер, бо вважають, що вони "загрожують національній безпеці". Диктатор Кремля Володимир Путін дає зрозуміти США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Bloomberg з посиланням на джерела пише, що російський президент буцімто сигналізує через неофіційні канали, що готовий обговорити майбутні заходи безпеки для Києва. Водночас з огляду на масовані ракетні удари, яких Кремль почав завдавати від кінця грудня, це аж ніяк не схоже на правду. Після півночі 26 січня повітряну тривогу оголошували у низці областей України: існувала загроза застосування балістичного озброєння. Через пів години після відбою сирени залунали знову. О 01:20 був відбій повітряної тривоги, а близько 01:50 карта знову "почервоніла". Цього разу це також було пов'язано з загрозою атаки балістикою.
Огляд ситуації на фронті від ISW
"Оленегорський горняк" перегнали до Севастополя
Кремль більше не пропонує помилування засудженим, - ISW
День митника
В Україні працюють тисячі камер відеоспостереження з Китаю
Путін посилає сингали про переговори, - Bloomberg
Повітряна тривога уночі
Українські захисники просунулися уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки. Також відкинули окупантів на північний схід від Завітного Бажання та просунулися на південний захід від Мирного. Про це ідеться в актуальному огляді ISW.
Повідомляють про позиційні бойові дії поблизу Куп’янського, на цій ділянці не було підтверджених змін фронту. Бої були в районі Синьківки та Крохмального.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що ворог перегнав до Севастополя "Оленегорський горняк".
Він зауважив, що після пошкоджень, яких зазнав великий десантний корабель, він перебуває на ремонті. Саме судно кваліфікували як небоєздатне.
Кремль більше не пропонує помилування засудженим новобранцям і суттєво змінює умови їхньої служби. В ISW вважають, це через скорочення кількості засуджених, придатних для набору в російські збройні сили.
26 січня відзначається щорічне професійне свято – Міжнародний день митника.
Україна досі продовжує масово використовувати камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Журналісти "Схем" припустили, що Росія може отримувати інформацію з них.
Зокрема, мова про продукцію компаній Hikvision та Dahua. Наприклад, у США заборонили імпорт їхніх камер, бо вважають, що вони "загрожують національній безпеці".
Диктатор Кремля Володимир Путін дає зрозуміти США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Bloomberg з посиланням на джерела пише, що російський президент буцімто сигналізує через неофіційні канали, що готовий обговорити майбутні заходи безпеки для Києва.
Водночас з огляду на масовані ракетні удари, яких Кремль почав завдавати від кінця грудня, це аж ніяк не схоже на правду.
Після півночі 26 січня повітряну тривогу оголошували у низці областей України: існувала загроза застосування балістичного озброєння. Через пів години після відбою сирени залунали знову. О 01:20 був відбій повітряної тривоги, а близько 01:50 карта знову "почервоніла". Цього разу це також було пов'язано з загрозою атаки балістикою.