ISW фіксує просування ЗСУ на двох напрямках, потуги Путіна до "миру": хронологія 702 дня війни

Триває 702 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби захопити територію нашої держави, ЗСУ дають відсіч ворогу. Противник також продовжує тероризувати мирні міста дронами та ракетами.

Про головні події дня станом на 26 січня, ситуацію на фронті, втрати противника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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