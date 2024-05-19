Ворог усю ніч атакував Україну дронами, в Росії горіла НПЗ: хронологія 816 дня війни

Розпочалась 816 доба повномасштабної війни. Сили оборони стримують російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах.

Про головні події дня станом на 19 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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