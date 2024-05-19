Ворог усю ніч атакував Україну дронами, в Росії горіла НПЗ: хронологія 816 дня війни
Розпочалась 816 доба повномасштабної війни. Сили оборони стримують російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах.
Про головні події дня станом на 19 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза. Очевидці чули звуки вибухів, на опублікованих фото видніється чорний дим. Мовиться про нафтобазу у місті Виборг Ленінградської області, яке розташоване за Санкт-Петербургом, орієнтовно за 1600 кілометрів від Харкова. Спершу для Одеси оголосили ракетну небезпеку, але без наслідків. О 3 ранку стало відомо про вибухи, які чули в самій Одесі. При цьому Повітряні сили проінформували громадян, що небезпека не минула і ворожі дрони-камікадзе все ще рухаються в південній частині Одеської області. У ніч з 18 на 19 травня російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони зайшли з двох напрямків. Рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей, відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили о 6:40 ранку неділі. Пентагон анонсував, що у понеділок, 20 травня, Сполучені Штати проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Очікується, що участь візьмуть близько 50 країн. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели довгоочікуваний у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Олександр присвятив перемогу країні та військовим. Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богу. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї сім’ї, для моєї країни. Слава Україні! Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо. З 2008 року я планував це. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх прихильників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей, Російські ЗМІ заявляють, що в Бєлгородській області буцімто було збито ракету "Точка-У". Згодом у місті чули ще декілька вибухів. За словами місцевого губернатора В'ячєслава Гладкова, дрони ЗСУ нібито скинули вибуховий пристрій в селі Петровка Бєлгородської області. Уночі лунали вибухи на окупованому півострові, зокрема гучно було в Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.
Генштаб оновив втрати ворога
У Ленінградській області спалахнула нафтобаза
Атака по Одещині
Ворожі "Шахеди" всю ніч атакували Україну
США скликають чергове засідання формату "Рамштайн"
Усик присвятив перемогу над Ф'юрі Україні та військовим
– сказав Усик.
Атака на Бєлгород
Вибухи в Криму
У Ленінградській області Росії спалахнула Виборзька нафтобаза. Очевидці чули звуки вибухів, на опублікованих фото видніється чорний дим.
Мовиться про нафтобазу у місті Виборг Ленінградської області, яке розташоване за Санкт-Петербургом, орієнтовно за 1600 кілометрів від Харкова.
Спершу для Одеси оголосили ракетну небезпеку, але без наслідків. О 3 ранку стало відомо про вибухи, які чули в самій Одесі. При цьому Повітряні сили проінформували громадян, що небезпека не минула і ворожі дрони-камікадзе все ще рухаються в південній частині Одеської області.
У ніч з 18 на 19 травня російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони зайшли з двох напрямків.
Рух ворожих "Шахедів" із Херсонської та Сумської областей, відбій загрози ворожих ударних дронів Повітряні сили оголосили о 6:40 ранку неділі.
Пентагон анонсував, що у понеділок, 20 травня, Сполучені Штати проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Очікується, що участь візьмуть близько 50 країн.
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели довгоочікуваний у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Олександр присвятив перемогу країні та військовим.
Дуже вдячний своїй команді, дякую своєму Богу. Дякую, Туркі, це велика можливість для мене. Для моєї сім’ї, для моєї країни. Слава Україні! Це суперкрутий день. Тайсоне, без тебе це було б неможливо. З 2008 року я планував це. Це не заради моєї перемоги. Це для мого Бога, моїх прихильників, моєї країни, українських солдатів, українських батьків, дітей,
Російські ЗМІ заявляють, що в Бєлгородській області буцімто було збито ракету "Точка-У". Згодом у місті чули ще декілька вибухів.
За словами місцевого губернатора В'ячєслава Гладкова, дрони ЗСУ нібито скинули вибуховий пристрій в селі Петровка Бєлгородської області.
Уночі лунали вибухи на окупованому півострові, зокрема гучно було в Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.