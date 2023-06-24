Як далеко до Москви міста, в які зайшли вагнерівці: показуємо на карті

Збройний заколот, оголошений Пригожиним, продовжує набирати обертів. Його найманці просуваються територією Росії, наближаючись до Москви.

24 Канал показує на карті населені пункти, в які увійшли найманці. Також розповідаємо, наскільки вони далеко від Москви, куди і рветься Пригожин.

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За наявними даними, найманці ПВК "Вагнера" вже увійшли у низку міст і продовжують впевнений рух на столицю Росії. Путіну є через що хвилюватися, адже вагнерівці надзвичайно близько.

Де розташований Ростов-на-Дону: показуємо на карті

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Почнімо з Ростова, про "захоплення" якого Пригожин розповідав зранку 24 червня. Він заявляв, що разом зі своїми найманцями взяли під контроль військові об'єкти й аеродром. Також він погрозив, що піде далі на Москву, якщо до нього не прибудуть Шойгу з Герасимовим.



Де розташований Ростов-на-Дону / Скриншот карти

До Москви з Ростова-на-Дону понад 1200 кілометрів дорогою.

До слова, у своєму ролику Пригожин також показував, що перебуває на території штабу Південного військового округу. Там він провів зустріч з заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим, а також заступником начальника генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим.

Цікаво, що Путін визнав втрату контролю над Ростовом. Це він зробив у своєму зверненні, пов'язаному зі збройним повстанням.

Будуть також вжиті рішучі дії щодо стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону. Вона залишається складною, фактично заблоковано роботу органів цивільного і військового управління,

– зазначив Путін.

Де розташований Воронеж: показуємо на карті

Невдовзі ЗМІ повідомили, що вагнерівці контролюють військові об'єкти у Воронежі. Про це розповіли журналістам джерела у російських спецслужбах. Це підтверджують також відео, які викладають місцеві мешканці. На них видно пересування військової техніки.



Де розташований Воронеж / Скриншот карти

От з Воронежа до Москви значно ближче. Міста розділяють якихось 500 кілометрів.

Правда, у столиці вже підготувалися до можливого просування найманців. Для цього навіть заблокували трасу до Москви. Ба більше, виставили підкріплення з блокпостами.