Збудували понад сотню котеджів: ДБР викрила захоплення земель Міноборони на березі Чорного моря
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань викрило схему захоплення декілька гектарів землі на березі Чорного моря. Територію вже забудували котеджами.
Як виявилось, це земля рекреаційного призначення на узбережжі. У ДБР пояснили, що вона належить Міністерству оборони України.
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ДБР викрило схему, за якою захопили землі Міноборони
Слідчі ДБР викрили схему захоплення майже 4 гектарів землі рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря в Одеській області, що належить Міністерству оборони України,
– розповіли у відомстві.
Там пояснили, що на землях з 2018 року збудували понад 100 котеджів, проте дозволів на них від Міноборони та органів місцевого самоврядування немає. Ба більше, на деякі будинки люди вже зареєстрували право власності. У відомстві пояснили, що:
- за попередньою оцінкою, державі завдали збитків на понад 12 мільйонів гривень;
- завдяки роботі ДБР суд наклав арешт на незаконно збудовані будинки;
- наразі встановлюється коло причетних до оборудки осіб.
ДБР викрило незаконне захоплення земель на Одещині / Фото ДБР
Досудове розслідування здійснюють за фактами:
- самовільного зайняття землі та будівництва;
- недбалого ставлення до служби;
- перевищення службових повноважень військовою особою.
Санкції статей передбачають ув'язнення на строк до 10 років,
– розповіли у ДБР.
Керівництво у справі здійснює Одеська спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – Держбюро розслідувань.
Коротко про останні викриття ДБР
- ДБР викрило чиновників, які організували схему незаконної приватизації земель на Житомирщині. Працівники відомства встановили, що підприємець разом держреєстраторами та посадовцями головного управління Держгеокадастру незаконно отримав понад 1,2 тисячі гектарів землі, у такий спосіб вкравши у громади 74 мільйони гривень.
- Також ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Посадовців підозрюють у махінацій під час проведення тендеру щодо доріг – вони могли умисно створювати неконкурентні умови. У результаті перемагала визначена компанія.
- У Києві на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали державного виконавця. Він вимагав у жінки ці гроші за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля Range Rover Sport.
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