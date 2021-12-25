Збудували понад сотню котеджів: ДБР викрила захоплення земель Міноборони на березі Чорного моря

Державне бюро розслідувань викрило схему захоплення декілька гектарів землі на березі Чорного моря. Територію вже забудували котеджами.

Як виявилось, це земля рекреаційного призначення на узбережжі. У ДБР пояснили, що вона належить Міністерству оборони України.

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ДБР викрило схему, за якою захопили землі Міноборони

Слідчі ДБР викрили схему захоплення майже 4 гектарів землі рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря в Одеській області, що належить Міністерству оборони України,

– розповіли у відомстві.

Там пояснили, що на землях з 2018 року збудували понад 100 котеджів, проте дозволів на них від Міноборони та органів місцевого самоврядування немає. Ба більше, на деякі будинки люди вже зареєстрували право власності. У відомстві пояснили, що:

за попередньою оцінкою, державі завдали збитків на понад 12 мільйонів гривень;

завдяки роботі ДБР суд наклав арешт на незаконно збудовані будинки;

наразі встановлюється коло причетних до оборудки осіб.

ДБР викрило незаконне захоплення земель на Одещині / Фото ДБР

Досудове розслідування здійснюють за фактами:

самовільного зайняття землі та будівництва;

недбалого ставлення до служби;

перевищення службових повноважень військовою особою.

Санкції статей передбачають ув'язнення на строк до 10 років,

– розповіли у ДБР.

Керівництво у справі здійснює Одеська спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – Держбюро розслідувань.

Коротко про останні викриття ДБР

ДБР викрило чиновників, які організували схему незаконної приватизації земель на Житомирщині. Працівники відомства встановили, що підприємець разом держреєстраторами та посадовцями головного управління Держгеокадастру незаконно отримав понад 1,2 тисячі гектарів землі, у такий спосіб вкравши у громади 74 мільйони гривень.

Також ДБР провело обшуки в компаніях, які пов'язують з мером Чернігова Владиславом Атрошенком. Посадовців підозрюють у махінацій під час проведення тендеру щодо доріг – вони могли умисно створювати неконкурентні умови. У результаті перемагала визначена компанія.

У Києві на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали державного виконавця. Він вимагав у жінки ці гроші за невжиття заходів з реалізації вилученого автомобіля Range Rover Sport.

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