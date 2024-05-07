Ризики зросли: чи може Росія наважитись на ядерний удар

Владімір Путін доручив провести нестратегічні ядерні навчання, аби підготуватися до виконання бойових завдань. Ядерка – єдиний варіант погрожувати країнам Заходу. Необхідно також власне населення тримати у нескінченному тонусі.

Росіяни обрали філософію "обложеної фортеці" – це головна мілітарна стратегія. Адже тиранія може існувати винятково за лояльності своїх громадян. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зазначивши, що складно сказати, чи вибухне боєприпас на навчаннях, але, мабуть, до того все йде.

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Адже Еммануель Макрон заговорив про можливе введення західних військ в Україну. Також деякі американські політики стверджують, що США можуть залучити 100 тисяч військових для воєнних дій проти Росії. Зараз відбувається боротьба інформаційно-психологічного тиску одне на одного.

Що може стати поштовхом до застосування Росією ядерної зброї

Раніше The New York Times та CNN повідомляли, що Росія була за крок до використання ядерної зброї в Україні після успішного контрнаступу у Харківській та Херсонській областях.

Натепер росіяни можуть вдатися до таких дій, особливо якщо обвалиться Південний фронт. Водночас не варто перебільшувати. Якщо ворог використає ядерний снаряд до системи 2С7 "Піон" або міномету 2С4 "Тюльпан", це буде справді дуже погано.

Таку зброю розробляли, щоб ламати бетонні укріплення у разі війни Радянського Союзу з НАТО. Для України фундаментально нічого не зміниться. Воєнну відповідь мають давати насамперед американці у разі створення ядерного прецеденту. Якщо її не буде, тоді щонайменше Іран вдарить по Ізраїлю.

І у світі може таке початися, що зараз жахливо це все обдумати. Рівень загрози високий. Годинник Судного дня перевели на 30 секунд. Коли кипіла Карибська ядерна криза у 1962 році, він стояв за дві хвилини до апокаліпсиса. Сьогодні – за півтори хвилини,

– сказав Петро Черник.

"Тоді Хрущову нічого не загрожувало й про розпад СРСР не йшлося. Путіну загрожує: якщо він програє війну у класичному розумінні, його вб'ють свої, а Росія стане на шлях розпаду", – додав він.

Ядерні навчання Росії